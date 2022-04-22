更多編輯台推薦新聞：
台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2969例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2969例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東寶桑國中1老師確診 全校停課至5/1

2022/4/22 08:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣寶桑國中有老師確診，接觸過5個班級，今天起全校停止實體課程至5月1日；另外，三民國小和平分校有學生確診，和平分校即日起停課。

台東縣政府昨天深夜11時許緊急發布通知，寶桑國中因有教職員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經調查接觸5個班級學生，已達學校1/3班級數，為確保學校安全22日起停止實體課程至5月1日。

成功鎮三民國小和平分校有1名學生確診，密切接觸者為班上5名學生之外還有相關老師，已達全校1/3班級數，全校今天起停課至5月1日。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，豐年國小因有1名學生家長確診，學校四年級（1 班）學生列居家隔離，這班今天預防性停課一天。另外賓朗附幼，因有學生確診，幼兒園今天起停課至5月1日。台東累計至今天已有19所學校停班或全校停課。

台東縣政府今天在台東市藝文中心前廣場將開設台東市區快篩站，時間為上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分，呼籲若與今天公布的確診者足跡重疊的鄉親，務必前往篩檢。（編輯：李錫璋）1110422

延伸閱讀
台東進香團群聚37例 府會和調查站都有疫情台東縣府疫情擴大 增1處長確診累計3主管染疫疫情燒進台東縣府 2主管確診啟動分流上班
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載