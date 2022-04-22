嘉義縣增4確診 1染疫者曾至財稅局打羽球

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嘉義縣22日新增4例COVID-19確診個案，衛生局長趙紋華在疫情記者會中說明個案相關活動足跡，並指出已完成各足跡點清消。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月22日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉義縣今天新增4名COVID-19確診，其中1人曾至嘉義縣財稅局打羽球，相關接觸者19人採檢均為陰性；縣府說，已完成確診者活動足跡清消，並收治隔離。

嘉義縣長翁章梁今天在疫情線上記者會表示，嘉義縣今天新增4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，案44645、案45608曾接觸確診者；案45609為北部返校學生，案46473在他縣市服務，都因出現症狀經PCR採檢確診，相關公共足跡單純，都已完成清消。

衛生局長趙紋華表示，案44645（女41歲）曾與父母在他縣市參加餐會確診，4月18、19日往返宿舍及上班場所，並至嘉義縣財稅局打羽球，相關接觸者19人採檢均為陰性，已完成活動足跡清消，並收治隔離。

趙紋華表示，案45609（男22歲）自北部返校學生，在外租屋，19日出現症狀，21日PCR採檢確診，已收治隔離，匡列一同打球同學16人居家隔離，疫調確認他並未進校園上課。

另外，案45608（男60歲）住山上，家中務農，已收治隔離，無縣內公共足跡。案46473（男28歲）在他縣市服務，足跡以外縣市為主。

翁章梁說，國內疫情攀升，任何一種COVID-19疫苗都能預防重症，請鄉親踴躍接種，嘉義縣會依中央疫苗配撥情形，隨時加開接種服務。（編輯：黃世雅）1110422