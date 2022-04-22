更多編輯台推薦新聞：
染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫
生活

染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT採購簽約在即 150萬劑可望5月抵台含兒童疫苗
首頁 / 地方

嘉義縣增4確診 1染疫者曾至財稅局打羽球

2022/4/22 16:09（4/22 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣22日新增4例COVID-19確診個案，衛生局長趙紋華在疫情記者會中說明個案相關活動足跡，並指出已完成各足跡點清消。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月22日
嘉義縣22日新增4例COVID-19確診個案，衛生局長趙紋華在疫情記者會中說明個案相關活動足跡，並指出已完成各足跡點清消。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉義縣今天新增4名COVID-19確診，其中1人曾至嘉義縣財稅局打羽球，相關接觸者19人採檢均為陰性；縣府說，已完成確診者活動足跡清消，並收治隔離。

嘉義縣長翁章梁今天在疫情線上記者會表示，嘉義縣今天新增4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，案44645、案45608曾接觸確診者；案45609為北部返校學生，案46473在他縣市服務，都因出現症狀經PCR採檢確診，相關公共足跡單純，都已完成清消。

衛生局長趙紋華表示，案44645（女41歲）曾與父母在他縣市參加餐會確診，4月18、19日往返宿舍及上班場所，並至嘉義縣財稅局打羽球，相關接觸者19人採檢均為陰性，已完成活動足跡清消，並收治隔離。

趙紋華表示，案45609（男22歲）自北部返校學生，在外租屋，19日出現症狀，21日PCR採檢確診，已收治隔離，匡列一同打球同學16人居家隔離，疫調確認他並未進校園上課。

另外，案45608（男60歲）住山上，家中務農，已收治隔離，無縣內公共足跡。案46473（男28歲）在他縣市服務，足跡以外縣市為主。

翁章梁說，國內疫情攀升，任何一種COVID-19疫苗都能預防重症，請鄉親踴躍接種，嘉義縣會依中央疫苗配撥情形，隨時加開接種服務。（編輯：黃世雅）1110422

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載