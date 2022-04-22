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4議員居隔 北市議會4/25採視訊質詢市府官員

2022/4/22 17:33（4/22 17:36 更新）
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COVID-19本土疫情升溫，台北市政府有官員近期居家隔離，也包含台北市長柯文哲；議會指出，柯文哲25日赴議會專案報告，將採線上視訊讓議員質詢、市府官員備詢，近日已開始進行相關演練。圖為演練畫面。中央社記者劉建邦攝 111年4月22日
COVID-19本土疫情升溫，台北市政府有官員近期居家隔離，也包含台北市長柯文哲；議會指出，柯文哲25日赴議會專案報告，將採線上視訊讓議員質詢、市府官員備詢，近日已開始進行相關演練。圖為演練畫面。中央社記者劉建邦攝 111年4月22日
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（中央社記者劉建邦台北22日電）疫情未歇，有北市政府官員及北市議員被隔離，北市議會今天表示，因應疫情升溫，市長柯文哲25日赴議會專案報告，將採線上視訊讓4名在居隔的議員質詢市府官員。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，北市府有官員近期在居家隔離，包含柯文哲等人；台北市議會要求柯文哲專案報告，為讓議程順利進行，市議會近日開始進行線上視訊會議演練。

北市議會秘書長洪樹林今天接受媒體電話訪問表示，因應疫情升溫，規劃透過線上視訊讓北市府官員及市議員可在議會大會時進行答詢、質詢。

他說，柯文哲25日將赴北市議會專案報告，正在居家隔離的4名議員可透過視訊質詢，大會螢幕將呈現議員畫面，且會建議市府局處首長在座位上答詢，只有市長柯文哲或副市長可上備詢台回應議題，這是首次以視訊方式進行議會大會。

他指出，至於北市議會各委員會，因內部相關設備較為簡單，若居隔議員需要在委員會詢問市政議題，仍採線上進行，但只會出現聲音，不過委員會都有直播錄影，應可間接改善狀況。

柯文哲25日上午將赴台北市議會進行專案報告，柯文哲等市府官員近期出席台北市防疫因應記者會，皆以視訊方式進行記者會。（編輯：方沛清）1110422

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