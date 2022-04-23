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嘉義市新增9例確診 1人曾參加張惠妹演唱會

2022/4/23 15:39
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（中央社記者蔡智明嘉義市23日電）嘉義市政府今天公布新增9例本土COVID-19確診，其中1人曾參加歌手張惠妹演唱會，6人與外縣市確診者共餐或因確診者親友來訪感染；市府籲市民快施打第3劑疫苗，增加保護力。

嘉義市政府發布新聞稿表示，今天新增9例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，分別是案48624、48625及案49613至49617、案50719、案51470。中央公布嘉義市為10例，其中1例是外縣市個案，已請中央更正。

市府說明，其中6名與外縣市確診者共餐或外縣市確診者親友來訪感染；1名曾參加張惠妹演唱會；1名因工作需跨縣市移動，發燒確診；1名與歌神KTV相關，為居隔期間陰轉陽。

市府指出，案48625為20多歲女性，15日參加演唱會，返家後得知演唱會有多人確診，自認為有感染風險，回家後遵守1人1室且避免與家人接觸及共餐，20日因喉嚨不適，晚間至醫院就醫採檢，21日PCR檢驗報告為陽性。

市府表示，此次疫情恐造成民眾大量感染，呼籲未施打第3劑疫苗市民快施打，增加保護力，降低染疫後發生重症機率。（編輯：郭諭儒）1110423

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