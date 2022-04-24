提升兒童、長者保護力 澎湖縣府多管齊下

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（中央社澎湖縣24日電）本土疫情持續升溫，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議上，對於兒童與長者防護將多管齊下，除正確宣導防疫觀念外，並鼓勵符合條件者踴躍施打疫苗，以提高保護力。

賴峰偉今天指示澎湖縣政府教育處、社會處與衛生局等加強合作，透過學校與長照關懷據對兒童與長者加強宣導並鼓勵施打疫苗。

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教育處長蘇啟昌表示，全縣國中小教職員，完成第2劑疫苗接種達99%，第3劑追加達88%，部份因醫生評估或個人因素尚未施打者，每週進行一次抗原快篩或PCR陰性才能進出校園；12至18歲青少年施打疫苗第2劑達85.4%，第3劑需間隔5個月，預計在5月底施打，至於6至11歲幼兒，也將自5月初施打，籲請小朋友出入公共場所全程佩戴口罩和勤洗手。

社會處長陳寶緞則指出，縣內各長照機構、關懷據點、托嬰中心或家庭托顧等人員，必須完成3劑疫苗施打，一旦發生確診案例，將暫停服務1個星期並辦理清消，志工送餐則以不接觸方式辦理。（編輯：陳仁華）1110424