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迎接台南400年 博覽會活動2024登場

2022/4/25 18:08
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府今天召開「台南400年」活動第1次籌備委員會，活動預定在2024年以博覽會形式登場，透過城市發展、慶典活動、民間響應3大主軸，串連起整年活動計畫。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲今天率市府團隊在永華市政中心召開「台南400年」第1次籌備委員會，頒發聘書給24名籌備委員，盼藉由不同領域委員的專業與經驗，為「台南400年」計畫激盪出更多火花。

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黃偉哲在會中致詞指出，對台南400年活動的想像，不希望拘泥於建置硬體的紀念方式，而是希望能舉行讓台灣民眾及世界各地友人留下深刻印象的活動，因此需要促成公部門及各領域委員共同合作，讓活動更具意義。

黃偉哲指出，台南自1624年荷蘭東印度公司興築安平熱蘭遮城開始，至2024年將屆滿400年，不僅象徵台灣走入世界舞台400年，同時也代表400年來，各族群在台南這塊土地上衝突、合作、共生共榮的過程，並以此為基礎，展望台南下一個百年。（編輯：郭諭儒）1110425

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