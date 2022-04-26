花蓮豐坪溪上游堰塞湖 無立即危險但提高警覺

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮林管處森林護管員22日在瑞穗林道巡護時，發現卓溪鄉豐坪溪上游邊坡崩塌，土石阻塞河道形成堰塞湖，經成功大學評估無立即危險，將持續調查監測，提醒鄰近部落提高警覺。

林務局花蓮林區管理處發布訊息表示，豐坪溪堰塞湖位於林處轄管玉里事業區第27林班地，邊坡崩塌面積約1.7公頃，堰塞湖壩高約7至10公尺，迴水長度約530公尺，湖面面積約1.84公頃，推估蓄積水量約7.2萬立方公尺。

林管處立即成立應變小組，並委託國立成功大學評估，堰塞湖如於1小時內潰壩，流至下游距離15公里的卓溪鄉山里、立山村聚落時，河水水位抬升約10至20公分。因聚落距離河床約5公尺高，不致造成危險，居民不必擔心。

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且觀測堰塞湖已溢流，蓄水體積並沒有增加的情形，林管處將進行詳細調查，提供較完整資料及因應對策。由於此堰塞湖天然壩屬於不穩定壩體，可能於較大降雨情況即沖潰消失，花蓮林管處呼籲，在堰塞湖尚未潰壩前仍具危險性，呼籲附近居民及遊客暫時勿進入溪床活動。

林管處已將此堰塞湖相關資訊傳送經濟部水利署第九河川局、農業委員會水土保持局花蓮分局、卓溪鄉公所、玉里鎮公所等單位，由相關單位預先啟動防災應變機制及河道管制。（編輯：張銘坤）1110426