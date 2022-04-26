屋頂太陽光電藏工安危機 高市停工12件開罰51萬

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）許多太陽能光電系統架設在屋頂，但高處作業潛藏工安危機，高市勞工局統計，1到3月已裁處停工12件、罰鍰新台幣51萬元，顯示仍有不少業者便宜行事，召集業者進行安全宣導講習。

勞工局今天發布新聞稿表示，太陽光電系統的架設工程，尤其是屋頂型的發電系統設置，在從事高處架設作業時，潛藏許多工安危機，包括墜落、感電、倒塌、物體飛落與戶外高溫作業熱危害等。

勞工局表示，今年規劃實施校園太陽光電架設作業安全專案督檢，於1至3月共實施53場次，共計裁處停工12件、罰鍰51萬元，顯示仍有不少業者便宜行事，忽略作業風險。

勞工局因此昨天召集業者，於勞檢處簡報室舉辦安全宣導講習，共有53名相關作業廠商代表參加。勞工局表示，盼透過探討屋頂作業安全、墜落防護規劃、事故案例分析及防災對策等議題，藉由知識及經驗交流，提升業界工作安全意識。

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勞檢處長郭清吉說，勞檢發現工地缺失以「未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備」、「未設置能使勞工安全上下的設備」、「未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要的防護具」等3項有立即發生墜落危險情事最常見。

勞工局長周登春呼籲業者應於事前進行風險評估及採取防災對策，並落實承攬管理、教育訓練與作業前、中、後階段的自動檢查，勞工局也將持續加強安全督檢，一旦發現違規，「該停工就停工、該開罰就開罰，絕不寬貸」。（編輯：謝雅竹）1110426