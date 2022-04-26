陳其邁安慰初選落敗暖心勉勵 高閔琳淚灑議場

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民進黨高雄市議員高閔琳（前排左4）黨內初選落敗後，26日到議會質詢，市議員康裕成（前排右5）、黃捷（後排中）等戴上高閔琳愛用的「紫色」口罩送暖，並合影留念。中央社記者蔡孟妤攝 111年4月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）民進黨高市議員高閔琳黨內初選落敗後，今天到議會質詢，市長陳其邁暖心以過來人經驗給予鼓勵，並肯定其問政表現；不少議員也驚喜現身送暖，讓高閔琳忍不住淚灑議場，直呼感動。

初選結束後，高閔琳今天到議會質詢，針對選區相關的捷運、產業及觀光等發展提出質詢，陳其邁答詢時說，高閔琳對市政及選區的關心，並經常提出建設性、前瞻性看法，讓他很感謝、感佩，也深獲市民肯定。

陳其邁說，他自己以過來人經驗分享，年輕時碰到的挫折，不是挫折，反而可從選舉過程，不斷反省、檢討，吸取更多養分，未來不斷成長，成為卓越的動力。

陳其邁說，初選的落敗，是上帝的恩典跟眷顧，也是上帝出的考題，相信以高閔琳在議會的傑出表現，未來在任何工作崗位，都會大放異彩。對於高閔琳提出的市政意見，他會記下，並做最妥適的規劃。

高閔琳質詢完後，包括康裕成、邱俊憲、何權峰、郭建盟、簡煥宗、李柏毅、黃捷等市議員，也戴上高閔琳愛用的「紫色」口罩送暖，高閔琳見到同事們驚喜現身，忍不住感動落淚，眾人並合拍照片留念，氣氛感傷。

高閔琳事後接受媒體聯訪表示，初選結束後，她花了一天半時間整理心情，隨即振作起來，繼續服務鄉親。今天原本很理性，但沒想到這麼多議會同事，突然站到她背後，給她支持鼓勵，「啊，我又哭了！非常感動，也很感謝」。

高閔琳說，陳其邁會前也有跟她分享首次市長落敗經驗，給她很多鼓勵，勉勵她「人年輕時先跌倒，會比老時更好」，也讓她感到不孤單，更有力量。

對於未來規劃，高閔琳說，沒想這麼多，會持續服務鄉親，只要鄉親有需要，她都會在，直到任期結束，之前沒處理完的服務案件，都會好好處理完。（編輯：謝雅竹）1110426