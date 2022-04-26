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「屏東購好禮」最後消費登錄動員 5/5抽出輕豪宅

2022/4/26 16:32
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）屏東縣政府搭配振興五倍券推出「屏東購好禮」活動，消費登錄破123萬筆，總額逼近新台幣24億元，5月5日將抽出輕豪宅得主，消費登錄到4月底，縣府請民眾把握時間。

屏東縣府新聞稿表示，「屏東購好禮」活動，登錄消費總額已逼近新台幣24億元，消費登錄破123萬筆，期間週週抽出5台iphone13、1台Gogoro，雙月抽出1台百萬休旅車HONDA CRV，還有1兩黃金金牌、加碼飯店民宿住宿券和宗教單位贊助萬元紅包。

縣府表示，最令大家期待的2房輕豪宅獎項，是位在演藝廳周邊住宅區的「中洲種子學」，由屏東不動產商業同業公會及中洲建設提供，5月5日將在律師及直播共同見證下抽出。

民眾只要在屏東縣設立營業登記或稅籍登記的發票開立店家，紙本振興五倍券加上當次消費滿200元發票或在地一般消費滿500元的發票，相關資料登錄在活動網站，就可參加好禮抽獎。

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屏東縣長潘孟安透過新聞稿表示，「屏東購好禮」抽獎活動，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，對於促進在地經濟擔任催化劑，最後登錄到4月30日，請民眾把握時間。

城鄉發展處提醒，得獎者需在開獎後2週內繳交領獎資料，包括身分證正反面影本及發票正本，存入載具的雲端發票可上財政部網站列印，以紙本登錄的發票務必保留，經審核無誤後，活動小組將會通知領獎。（編輯：郭諭儒）1110426

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