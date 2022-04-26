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投縣府：中興新村文化景觀保存、活化利用共榮雙贏

2022/4/26 18:14
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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣政府今天表示，中興新村「文化景觀」不是地方發展絆腳石，縣府希望活化利用與歷史保存共榮雙贏，中央對於中興新村整體發展若與保存相衝突，文化局會全力協助調整。

行政院長蘇貞昌23日出席中興新村整體規劃暨台灣省政資料館重新開館典禮時表示，希望南投縣政府儘速解除相關文化景觀限制，以加速區域發展。對此，南投縣政府文化局今天表示，文化保存絕不是地方發展絆腳石，而是與中興新村發展歷史產生連結，讓價值延續。

文化局今天發布新聞稿表示，中央將中興新村規劃為北、中、南核心區，南核心區定位為「大學城」提供國立中興大學進駐，就目前來說，大學進駐與文化景觀歷史保存絲毫沒有衝突，縣府樂觀其成，未來應更有資源活絡中興新村，並保存文化景觀的歷史價值。

文化局表示，國家發展委員會在中興新村中核心建置地方創生育成村，整修文化景觀範圍內公務宿舍區，文化局依文化資產保存法大力協助並放寬活化限制，讓無建照老舊建築以文資法「因應計畫」獲解套，更新內部空間取得合法使用，並保留老建築外觀與歷史記憶。

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文化局指出，國發會近期修復台灣省政府大樓、中興會堂、省政資料館、經濟部中部辦公室等古蹟或歷史建築，透過文化局輔導及協助，陸續完成活化再利用，讓中興新村發展利用與文化保存達到實際雙贏。

文化局表示，中央對於中興新村整體發展計畫，未來推動執行時，若有與文化景觀保存管理衝突或需更大活化再利用空間，將全力協助與檢討調整，希望中央與地方為中興新村活化與歷史保存共同努力，為後代子孫營造美麗、宜居的中興新村，也希望中央有進一步執行計畫與預算，實際推動中興新村繁榮進步。（編輯：陳仁華）1110426

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