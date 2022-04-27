南投營造人本交通有成 進一步校園社區巡迴宣導

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南投縣政府配合內政部營建署執行市區道路人本環境計畫有成，27日舉辦人本交通教育宣導系列活動啟動記者會，5月至8月將前進校園、社區巡迴宣導，還有著色、創意影音、攝影比賽。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年4月27日

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投縣政府改善通學步道、自行車道、營造友善無障礙環境，建立人本交通環境，為讓民眾實際感受人本交通重要意義，縣府今年向營建署爭取經費補助，辦理校園與社區巡迴宣導。

南投縣政府配合內政部營建署執行市區道路人本環境計畫有成，除5月至8月進行校園、社區巡迴宣導，還有著色、創意影音、Instagram攝影比賽等，搭配4月南投螢火蟲季、9月南投星空季，將人本交通推廣內容融入舞台演出與周邊闖關遊戲，讓更多人看見成果。

南投縣近年人本交通改善工程包含南投市南崗國中、草屯鎮敦和國小、魚池鄉魚池國小、竹山國中等周邊通學步道、自行車道，及東埔溫泉區改造、魚池街道路景觀與人行環境改善、鹿谷鄉自然教育區園外人行道改善、草屯鎮草溪路人行步道及省府路改善等。

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縣府今天舉辦人本交通教育宣導系列活動啟動記者會，副縣長陳正昇致詞表示，「人本交通」是現代市區道路規劃重點，縣府積極向營建署爭取經費，進行縣內道路景觀、人行環境改善工程，包含通學步道、自行車道、提升道路品質等，改善許多城市風貌和用路環境。

南投縣政府觀光處長陳志賢說，5月至8月在南投縣人本交通成果案例附近國中小學、社區派出宣傳車巡迴宣導，搭配線上互動網站、著色、影音、攝影比賽共同行銷推廣人本交通概念，並與新生代網紅黃小玫合作打造南投縣人本交通主題曲，以遊子返鄉看見故鄉道路與環境的改善，傳遞人本交通注重的人性關懷。（編輯：黃世雅）1110427