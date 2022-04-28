嘉縣新增25例確診 6幼兒園學生皆輕症與無症狀

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）嘉義縣今天新增25名COVID-19本土病例，其中有6名幼兒園學童，皆是輕症與無症狀，相關確診者足跡公布在衛生局網站，包括縣內6間校園，已完成環境清消。

嘉義縣今天新增25例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，嘉義縣政府召開直播記者會，縣長翁章梁在衛生局長趙紋華陪同下向外界說明。

縣長翁章梁表示，今天新增25人確診，分別為中庄營區、太保工廠案延伸和北部足跡史等，年齡介於4歲至77歲，其中有6名為幼兒園學生，相關活動足跡公布在衛生局網站，縣府已完成環境清消。

趙紋華告訴中央社記者，縣內有6所學校出現染疫者，已部分停課，今天確診的6名為幼兒園學童，皆是輕症與無症狀。全縣目前居家隔離279人，確診輕症居家照護51人。另，中央公告嘉義縣今為26例，其中1例為外縣市個案已轉出。

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趙紋華說，家用快篩試劑販售實名制今天上路，民眾攜帶健保卡或居留證至全縣101家藥局與大埔衛生所購買，每輪每人依身分證字號購買1次（可代購），無年齡限制，比照口罩實名制，以身分證字號尾數單雙號分流，呼籲民眾依分流機制購買，不要囤積。

趙紋華提醒，快篩4個使用時機為曾前往確診者足跡熱點、人潮眾多的場所、與確診者有接觸史或與確診者足跡重疊，民眾毋須恐慌，過度使用。（編輯：謝雅竹）1110428