桃園居隔通知書補發分3部分 拚2天完成

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桃園市28日新增1481例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，市長鄭文燦主持疫情說明記者會時表示，居家隔離通知書牽涉到民眾權益，針對居隔結束但還沒收到通知書的人，已要求全數補發，將分學校、職場、個人3部分發送。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月28日

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市長鄭文燦今天表示，居家隔離通知書牽涉到民眾權益，針對居隔結束但還沒收到通知書的人，已要求全數補發，將分學校、職場、個人3部分發送；市府說，希望今明2天補發完。

桃園市新增1481例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，快篩實名制今天上路，有系統當機、快篩數量不夠問題，中央陸續會完成鋪貨。

針對居家隔離通知書部分，鄭文燦表示，在4月26日之前，居隔結束但還沒收到居隔通知書的人，主要是因為中央的系統關閉，已請中央打開系統，就已經解除居隔者，仍然可以自動補發電子居隔書，由於牽涉到民眾權益，已要求全數補發。

鄭文燦表示，就已經解除居隔者，將分3部分來補發居家隔離通知書，第1部分是學校，將由學校造冊，以紙本送給居隔者，包括師生、家長；第2部分是職場，比照學校，由職場來造冊；第3是個人部分，會由桃園市政府衛生局發送簡訊、居隔通知書。

桃園市政府衛生局長王文彥補充，希望在今天之內，可以把舊有、需要補發居隔書的個案全部完成發送；桃園市政府表示，預計在今明2天補發完成。

針對目前正在居隔者，鄭文燦表示，會根據學校、職場、個人填報的表單，直接發送簡訊和居隔書，因為牽涉到時效性，以第一時間可以發出為原則，若有小部分錯誤，可以事後再更正。

鄭文燦說，學校部分，若居隔者是陪同12歲以下的兒童做居家照顧，一樣可以由學校來代理申請居隔通知書，現在希望由學校直接做完師生的疫調，以及家長部分陪同的需求，造冊後發居隔通知書；一般學校自主停課不在居隔範圍。

鄭文燦也說，就目前較重要的疫情部分，華通電腦蘆竹廠採檢1125人，共有224確診，該廠要進行移工就地居隔、分艙分流，全廠員工要做健康管理，預定4月29日會再做快篩檢驗。

鄭文燦表示，欣興電子三鶯廠，陸續有79名員工確診，針對移工宿舍分棟進行快篩，全廠員工健康監測，包括分艙分流等。（編輯：方沛清）1110428