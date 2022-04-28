花蓮增逾300例確診 1死案例為肝癌末期患者

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花蓮縣28日新增303例COVID-19確診，以社區感染的212人為最大宗，還有包括慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院、門諾醫院、婚宴、黃昏市場、中華市場延伸等。各相關足跡熱點加強清消。（花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月28日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮今天新增303例COVID-19確診，自3月底至今累積2215人，有關新增1死亡案例，衛生局指死者原為安寧療護的肝癌末期患者，不幸又感染Omicron，由中央判斷死因，最後定為因染疫過世。

花蓮今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診303例，以社區感染的212人為最大宗，還有包括慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院、門諾醫院、婚宴、黃昏市場、中華市場延伸等。

衛生局長朱家祥解釋，昨天有列出榮民總醫院玉里分院染疫，結果是到醫院的外送員染疫而有錯誤資訊，實在是因為個案太多；從明天起，不再公布染疫者相族群類別的圖卡、資訊，因為已是廣泛性的社區感染、沒有公布的意義。

朱家祥說，以今天303例來說，其中13.5%的個案疫調可以找出關聯性，但86.5%的案例已很難找出源頭，呼籲鄉親要有廣泛性社區感染的認知和警覺，把個人的防疫措施做好最重要。

縣府昨天呼籲參加豐濱鄉港口村聚會的民眾主動快篩，昨晚篩檢到深夜11時共篩269人，所幸全數陰性。

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朱家祥指出，疫情發展將轉向著重醫療照護，4月14日開始率先結合診所醫師做居家照護，累積照護人數1065人，包括有西醫需求的786人、中醫89人、無醫療需求190人。

至於今天上路的持健保卡購買快篩試劑，朱家祥表示，全縣有63家社區藥局都可以購買一份5劑、每劑100元的實名制家用快篩試劑；而秀林、萬榮、卓溪、富里、豐濱5個偏鄉沒有社區藥局，民眾可到衛生所、衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院購買。（編輯：謝雅竹）1110428