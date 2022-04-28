快篩實名制上路 新竹縣府協調偏鄉藥局加入販售

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）家用快篩試劑販售實名制上路，為了讓偏鄉民眾也能買到快篩劑，新竹縣長楊文科指示衛生局協調，今天已有藥局願意加入販售行列。

新竹縣政府提供新聞稿表示，有民眾反映北埔鄉、尖石鄉買不到快篩試劑，楊文科十分重視，指示衛生局協調當地藥局能配合販售。

衛生局表示，獲知北埔鄉、尖石鄉的民眾無法就近購買快篩試劑時，立即協調藥局加入販售快篩試劑行列，目前健保合約藥局均願意配合販售，等待中央配發試劑後，當地居民可就近採購。

新竹縣藥師公會理事長、縣議員林禹佑於新聞稿中表示，中央對於沒有健保藥局的鄉鎮市，才會配發快篩試劑到該鄉鎮市衛生所，而由於尖石鄉、北埔鄉均有健保合約藥局，只是藥局受到人力及其他因素，並未加入第一波販售快篩行列，導致出現空窗。

林禹佑說，這情形已經反映給中華民國藥師公會全國聯合會，請中央配發給偏鄉、且藥局無人力加入快篩試劑實名制的衛生所，以避免民眾無法就近採買快篩試劑。

新竹縣藥師公會表示，大多販售快篩試劑的藥局均有經歷去年口罩實名制，因此對於販售流程都可流暢進行。新竹縣配合快篩實名制的藥局名單，可至新竹縣衛生局網站查詢。（編輯：方沛清）1110428