嘉義縣增26例確診孩童占10人 5/2兒童疫苗開打

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉義縣今天新增26例COVID-19本土病例，3個月至11歲有10人占了3成8。縣府5月2日將啟動6到11歲兒童莫德納疫苗接種，學校已發放接種同意書，家長有7天時間考慮。

嘉義縣今天新增26例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，嘉義縣政府召開直播記者會，嘉義縣長翁章梁在衛生局長趙紋華陪同下向外界說明。中央公告為27例，其中1例為外縣市病例已移出。

翁章梁表示，今天新增病例居隔陰轉陽11人，接觸者採檢4人，症狀採檢11人，年齡介於0歲至69歲，值得關注的是3個月至11歲有10人，孩童比率占3成8。

趙紋華表示，嘉義縣規劃5月2日啟動6到11歲兒童疫苗接種，學校已發放接種同意書，家長有7天的時間考慮。同意者可選擇校園或合約醫療院所接種，學童若到醫療院所接種，可申請疫苗接種假，家長照顧或陪同注射，也可申請防疫照顧假。

趙紋華說，兒童莫德納疫苗接種共2劑，2劑需間隔12週，劑量是成人一半。接種後常見副作用有注射部位局部疼痛、疲倦、頭痛、發燒；可多喝水、休息並視需要就醫。提醒如有發燒、感冒、對疫苗成分有嚴重過敏反應史者，不建議接種。

另外，衛生局也邀請梅山衛生所主任曾文宏拍攝影片，宣導兒童接種後可能出現心肌炎或心包膜炎，多為輕微症狀，恢復狀況多數良好，鼓勵民眾踴躍讓兒童接種。

今天傳出警察與縣府員工有人染疫，翁章梁回答中央社記者線上提問說，確實有人確診，縣府已啟動匡列、隔離，未影響機關正常服務與上班。

翁章梁表示，全國單日確診病例已突破1萬大關，尚未打疫苗的孩童更需要保護，只有周邊的人把疫苗打完整，降低感染風險，才能避免社區傳播與幼兒感染。（編輯：郭諭儒）1110429