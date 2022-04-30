新竹縣長公館駐衛警確診 楊文科遭匡列採檢陰性

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新竹縣長公館一名男性駐衛警因身體不適，自行前往醫院進行PCR（核酸檢測），新竹縣政府衛生局29日晚間接獲醫院通報為陽性確診，縣長楊文科為職場接觸者遭匡列，需進行居家隔離3加4天。圖為新竹縣長公館消毒作業情形。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年4月30日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）新竹縣長公館一名男性駐衛警因身體不適就醫採檢，昨晚獲報陽性確診，縣長楊文科為職場接觸者遭匡列，PCR（核酸檢測）結果今早確認為陰性。

新竹縣政府上午發布新聞稿指出，昨天晚間竹縣府衛生局接獲縣長公館一名楊姓駐衛警確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），匡列職場接觸者6人（含新竹縣長楊文科），今早PCR結果出爐，6人均為陰性。

竹縣府表示，昨晚緊急針對縣長公館環境消毒，今早也加派新竹縣政府環保局人員至縣府公共空間進行消毒作業。

竹縣府指出，楊姓駐衛警與楊文科最後接觸日為25日，匡列接觸者自26日起算居家隔離3加4天，26、27、28日3天居隔已過，今天為自主健康管理第2天。

楊文科昨天深夜在臉書（Facebook）發文表示，他會依規定篩檢陰性才前往縣府辦公，也減少會議、出席活動及和其他同仁接觸的機會，公務不受影響。（編輯：李錫璋）1110430

新竹縣長公館一名男性駐衛警因身體不適就醫採檢，29日晚間獲報陽性確診，縣長楊文科為職場接觸者遭匡列，PCR（核酸檢測）結果30日確認為陰性。圖為新竹縣政府進行環境清消。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年4月30日