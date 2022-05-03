更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT成人疫苗185萬劑9日抵台 77萬兒童劑型12日到貨
首頁 / 地方
民進黨
新聞專題
民進黨3/300

民進黨新北市議員初選民調 第3、9選區結果揭曉

2022/5/3 12:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北3日電）民進黨今天公布新北市議員選舉首波初選民調結果，第3選區新人林秉宥、翁震州出線，第9選區新人陳乃瑜勝出，現任議員鍾宏仁、何淑峯及陳永福均闖關成功，續爭取連任。

新北市第9選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來）提名2名（保障女性1名），除了現任議員陳永福外，還有英系力挺具新黨背景的黃琳及正國會的前新聞主播陳乃瑜等2名新人參選。最後，由陳永福、陳乃瑜勝出。

新北市第3選區（新莊）提名4名（應有女性1名），共6人登記，分別是翁震州、洪懿馥、鍾宏仁、許文琪、何淑峯、林秉宥，上演6搶4戰況。

第3選區除了現任議員鍾宏仁、何淑峯拚連任，新人中有新潮流系議員陳文治棄選，改由子弟兵林秉宥出征，蘇系立委吳秉叡也推翁震州新人參選。最後由何淑峯、鍾宏仁、林秉宥、翁震州4人出線。

民進黨新北市黨部受理市議員初選登記日前截止，11個選區（不含平地、山地原住民）登記43人，將提名35人。5月2日到8日辦理初選，採電話民調方式進行，2日晚間舉行第3及第9選區民調，今天公布結果。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。（編輯：方沛清）1110503

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀