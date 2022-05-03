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台中市府會餐敘新增出席里長確診 累計22例

2022/5/3 20:21
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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市政府與議會2場餐敘造成的群聚感染持續擴大中，除了2名副市長、6名局長確診外，今天又新增參加餐敘的3名里長確診，加上府會員工等在內，累計確診個案已22例。

台中市府會餐敘COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播持續擴大，其中台中市政府與市議會教育文化委員會4月26日的餐敘，在文化局長陳佳君、教育局長楊振昇29日先後染疫後，30日又有民進黨籍市議員王立任、江肇國、新聞局長鄭照新確診；5月1日，副市長令狐榮達、國民黨籍市議員李中也染疫。這場餐會另造成2市府人員、2議會人員確診。

除教育文化委員會傳出染疫外，4月28日市府與市議會交通地政委員會的餐敘，也傳出參加人員確診，包括副市長黃國榮、觀旅局長韓育琪、地政局長吳存金都先後確診。

市府表示，與市議會教育文化委員會餐敘共24人參加，原本12人確診，今天新增2名府會員工，使得這場餐會確診人數增加到14人。

至於市議會交通地政委員會與市府的餐敘，原本調查有34人參與，有4人確診，但市府疫調發現，當天還邀請13名里長共餐，使得這場餐會參加人數增加到47人，今天下午已知至少有3名里長確診。另外，市議會交通地政委員會的1名員工也陰轉陽確診，這場餐敘累計8人確診。

台中市議會指出，2場府會餐敘已累計22人確診，今天又有議會員工確診，議會已安排今天下班後進行辦公室清消作業，同時也規定議會議事堂員工在上班前要先快篩，確定快篩陰性才能進入上班。（編輯：黃世雅）1110503

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