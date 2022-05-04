北市兒童疫苗5日開打 若遇停課可安排補接種

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市國小學童明天開始接種莫德納疫苗，教育局指出，首日將由信義國小率先開打，規劃上以校園接種為主，若遇到停課，將協調醫院開設特別門診或擇日進入校園施打。

台北市明天起至20日進行國小學童莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗校園接種計畫，市府日前初步統計，165所學校、約13萬名小學生中，46.7%有意願接種，但正式意願書各校仍在回收中。

台北市教育局表示，若班級在排定施打的當天遇上停課，將請合約醫療院所開設特別門診協助補打；若全校停課，則請學校再跟醫療院所約定日期進入校園接種。

教育局指出，若學生並非居家隔離或是確診者，且有急需接種的意願，9日起可以自行前往有開設特別門診的醫院掛號接種，或日後透過台北市疫苗預約系統預約施打。

台北市副市長蔡炳坤接受中央社記者電訪表示，莫德納疫苗接種將以媒合醫院入校接種為主，9日起也會在台大醫院等11家醫療院所開設兒童疫苗特別門診。

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蔡炳坤指出，由於兒童疫苗劑量與成人不同，加上考慮有小兒科診次的診所較適合協助兒童施打，因此疫苗預約系統開放兒童預約的時程還要再規劃。

此外，有家長反映，輝瑞BNT兒童疫苗即將抵台，希望屆時能再安排校園接種。蔡炳坤說，由於BNT抵台時程仍不確定，若在暑假期間就不適合再把學生召回施打，但一定會採多元方式規劃，並參考莫德納接種狀況，先做意願調查，若人數很多當然可以考慮入校接種。（編輯：卞金峰）1110504