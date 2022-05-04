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教學兼防疫負擔重 中市議員籲徵用退休教師

2022/5/4 15:08
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市疫情燒進校園，導師須負責學生確診、居隔的資料收集，又得準備線上課程，若未來再增加發放居隔單、快篩劑，工作過於繁重，市議員江肇國建議市府提前徵用退休教師。

台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情燒進校園，台中市議會今天進行教育文化業務質詢，民進黨市議員江肇國以視訊方式質詢，他指出，台中市學生確診、居家隔離業務都由導師負責。

江肇國說，導師在自身也被匡列居家隔離時，仍必須收集全班學生、家長資料，並準備線上教學的課程，已經相當吃力，若未來居家隔離單、快篩劑都由校方出具、發放時，導師的工作勢必更加繁重。

江肇國呼籲，教育局應及早提出應變措施，如徵用退休教職員、制定相關標準作業流程，或是補足不夠的人力，不要影響教師的教學品質。

市議員陳淑華也表示，確診數飆升，校園教學反覆停課、復課，教育局必須有所準備。

教育局副局長葉俊傑表示，市府近日將討論居隔單是否由學校開具，相關配套措施也會啟動，會考量調度志工或徵用退休教職員協助等方式。

學校快篩劑部分，教育部撥放7萬多劑快篩劑給台中市，規劃由山、海、屯、中的中心學校發放，由各校將密切接觸者名單造冊傳送衛生局，即時至教育局提供的線上Google表單完成「確診停課通報單」。

填單後可到中心學校領取快篩劑，由學校發給相關學生，讓學生回家居隔，相較等學生回家居隔後再派專人送快篩劑，可降低行政人員工作負擔。（編輯：陳仁華）1110504

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