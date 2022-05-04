台東1重癱確診者死亡 養護機構分艙分流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）今天增117例，某養護機構群聚已有63例確診，其中1名重癱有慢性病史的70多歲男子今日通報死亡，縣府將持續協助該機構完成確診個案分艙分流。

台東縣政府今天發布新聞稿，台東今日新增117名確診者，103名民眾戶籍或居住地在台東、14名為外縣市醫院通報。

從疫調結果初步推論，年齡介於0歲至95歲不等，其中有54例屬於與確診者密切接觸後有症狀採檢確診、49例為社區型感染、14例為居住外縣市，全縣累計居隔共4300名，1606名仍隔離中。

台東縣衛生局進一步說明，縣內某老人養護機構群聚事件，昨天下午已完成全院236名PCR採檢，總計63名確診 （13名員工及50名住民），其中10名住民有發燒及血氧偏低情形，衛生局已緊急安排送醫住院治療。

今早衛生局也接獲這機構通報有1名重癱的確診住民死亡，經了解這名住民為70多歲男性，因有車禍後腦出血、水腦以及高血壓、糖尿病慢性病史，相關死亡原因是否與確診有關仍以中央研判說明為主。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前台東縣政府持續協助這機構完成確診個案分艙分流、並協助馬偕醫院針對機構內人員進行COVID-19抗病毒藥物評估及給藥，以維持住民健康。

另外，今日校園新增13生、2師確診，至今日為止累計共181名學生、14名老師。在調整或新增暫停實體上課學校部分，富岡國小附幼全園延長停課至10日、快樂文理（美語）補習班1班延長停課至10日、豐榮國小1班級延長停課至11日、復興國小全校停課至10日、豐田國中1班級停課至10日、富山國小利吉分校1班級停課至10 日、利嘉國小附幼停課至6日。（編輯：黃世雅）1110504