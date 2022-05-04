確診男控訴處置態度消極 高雄榮總：輕症堅持住院

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高市1對父子確診，父親上網控訴高雄榮民總醫院把他們和來檢測PCR的民眾一起放在戶外區，態度消極。但院方反駁說，是這名父親在確診區及候診採檢區來回穿越，父子輕症卻堅持住院。

高雄市45歲林姓男子在臉書爆料自己COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診後，小孩也跟著出現高燒等症狀，打1922等電話不通，改打119求救，並搭救護車到高雄榮總就醫。

但林男控訴，高雄榮總醫護把他們和來做PCR檢測者一起放在無防護隔離的區域等候，讓他們在極不舒服情況下苦等。林男並在臉書放上一張自己蓋著棉被躺在醫院外地上的照片，強調他們非常需要幫助，但醫院的態度，讓他們覺得很心寒。

高市衛生局簡任技正潘炤穎下午在防疫記者會表示，這對父子到高雄榮總採檢，但採檢完不肯離開，會進一步了解相關處置狀況。市長陳其邁也說，會再了解高雄榮總在處置分流上的設計及優化。

高雄榮總則發表聲明回應表示，因應疫情，規畫防疫動線以保障病人安全，自4月20起，除急救個案，須排除新冠肺炎才可進入室內，其餘個案均在戶外進行診療與治療。

高雄榮總指出，父子倆均為COVID-19輕症患者，林男稱全身不適，但於急診評估血氧飽和良好、生命徵象穩定，X光也無肺炎情形。

林男3日因12歲兒子發燒，要求119送院治療，治療及採檢後離院，但下午因相同症狀再度來診，經兒科專科評估、抽血，血中氧氣及生命徵象均穩定。

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高雄榮總表示，林男3日就診時於急診喧鬧，要求住院，同時在確診區與候診採檢區來回穿越，不聽勸導、不願坐椅子，自行躺在地上。但因不符住院條件，與家屬溝通，並給予病童治療後，父子當天晚間離院。

高雄榮總醫療副院長陳金順接受媒體訪問表示，高雄榮總依照疫情指揮中心及高市衛生局規定替病人看診，檢傷分類後，父子均為輕症，可居家照護。高雄榮總將持續秉持視病猶親原則，為市民提供最好治療。（編輯：黃世雅）1110504