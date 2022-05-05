嘉縣擴大醫療應變量能 確診者輕重症分流

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COVID-19本土疫情延燒，嘉義縣衛生局指出，國內正處於社區傳染期，雖以輕症及無症狀為主，但傳染速度快，為擴大醫療應變量能，4日起調整輕重症分流收治原則。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月5日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義縣為擴大醫療應變量能，4日起調整COVID-19確診者輕重症分流收治原則，中、重症確診者、80歲以上或懷孕36週輕症患者、1歲以下染疫者經醫師評估需住院，才由醫院收治。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，國內正處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區傳染期，雖以輕症及無症狀為主，但傳染速度快，為擴大醫療應變量能，4日起調整輕重症分流收治原則。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，住院條件為中、重症確診者、80歲以上或懷孕36週輕症患者、出生未滿3個月且有發燒或出生3至12個月且高燒39度以上經醫師評估有住院治療必要者，收治於醫院。

趙紋華說，其餘輕症或無症狀確診者分別依不同條件安排入住加強版集中檢疫所、防疫旅館或居家照護。

縣長翁章梁表示，今天嘉義縣增加119人確診，全縣累計10歲以下染疫幼童107人，70歲以上也有30人。

翁章梁指出，目前全縣6至11歲幼童疫苗接種544人，無不良反應；老人、小孩是眼下急需保護的族群，有疫苗就打才是最佳選擇，疫苗無絕對優劣，打疫苗防重症，早打早保護。（編輯：黃世雅）1110505