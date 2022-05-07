高雄開設小兒快篩陽性特診 採檢同時看診領藥

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針對快篩陽性且有症狀兒童，高雄7日起在4處社區採檢站、9家醫院開設「小兒特診」，現場進行PCR採檢，並讓兒童接受醫生診療、評估是否住院。中央社記者曾以寧攝 111年5月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）針對快篩陽性且有症狀兒童，高雄今天起在4社區篩檢站、9醫院開設「小兒特診」，現場PCR採檢，並讓兒童接受醫生診療、評估是否住院。一早就有民眾帶著孩童來看診、領藥。

兒童染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）多為輕症，但因應兒童病情轉變較成人更難預料，高雄市政府針對18歲以下快篩陽性且有症狀兒童，在9家醫院、4處社區採檢站開設特別門診，除進行PCR採檢，也由小兒科醫師現場診療、評估是否需要住院，若無須住院則可領藥回家。一站完成PCR採檢、看病、領藥，讓家長更便利也更安心，也分流病人。

9間醫院包含高雄榮民總醫院、高雄長庚醫院、高醫大附醫、義大醫院、聯合醫院、國軍高雄總醫院左營分院、阮綜合醫院、市立岡山醫院、部立旗山醫院。4個社區篩檢站有楠梓射箭場站、岡山巨輪路站、高雄展覽館旁新光停車場站、小港森林公園站。

高雄市政府今天新聞稿表示，高雄市長陳其邁昨晚在專家會議結束後，到高雄展覽館旁新光停車場社區篩檢站，視察門診整備情形、了解運作流程，並向醫護致謝。

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新光停車場社區篩檢站今天上午一早就陸續有採檢民眾。也有家長騎機車帶小朋友前來採檢，同時給醫生看診，在醫生診療後帶著藥品離開。

陳其邁昨天在防疫記者會上提醒，快篩陽性、無症狀兒童可到21個篩檢站（包含但不限有小兒特診的4個篩檢站）做PCR採檢。有呼吸道症狀但還沒做快篩的兒童，則可以到基層兒科診所，醫生會在戶外看診、給藥、評估是否需轉大醫院住院，並免費提供快篩試劑。（編輯：郭諭儒）1110507

高雄市政府針對18歲以下快篩陽性且有症狀兒童，在9家醫院、4處社區採檢站開設特別門診，除進行PCR採檢，也由小兒科醫師現場診療、評估是否需要住院。市長陳其邁（右）6日晚間到高雄展覽館旁新光停車場社區篩檢站，視察門診整備情形。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月7日

針對有呼吸道症狀但還沒做快篩的兒童，高雄市政府指出，可到基層兒科診所，醫生會在戶外看診、給藥、評估是否需住院，並免費提供快篩試劑。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月7日

針對快篩陽性、無症狀兒童，高雄市政府提醒，可到21個社區篩檢站進行PCR採檢。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月7日