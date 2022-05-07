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縣市疫情10/245

阿里山鄉不易買快篩 衛生所設販售點

2022/5/7 17:00（5/7 17:16 更新）
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嘉義縣衛生局長趙紋華表示，7日阿里山鄉衛生所快篩開賣，一早就有70多名鄉親排隊購買，下一期阿里山鄉山芙蓉藥局也將加入販售服務，全縣服務點將增加到105個。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月7日
嘉義縣衛生局長趙紋華表示，7日阿里山鄉衛生所快篩開賣，一早就有70多名鄉親排隊購買，下一期阿里山鄉山芙蓉藥局也將加入販售服務，全縣服務點將增加到105個。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月7日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）家用快篩試劑販售實名制日前上路，嘉義縣阿里山鄉沒有販售點，當地住民為買快篩必須耗費數小時，衛生局向衛福部爭取，今天增加阿里山鄉衛生所為販售點，70多名鄉親上午到場排隊購買。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，阿里山鄉的民眾反映鄉內沒地方買COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，買個快篩要下山、上山耗費數小時，衛生局因此向衛福部爭取增加阿里山鄉衛生所為實名制快篩販售點。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，今天阿里山鄉衛生所快篩開賣，一早就有70多名鄉親排隊購買，下一期阿里山鄉山芙蓉藥局也將加入販售服務，全縣服務點將增加到105個。

另外，縣長翁章梁表示，今天全縣6至11歲疫苗接種968人，累計10歲以下染疫幼童151人，70歲以上52人，幼童染疫人數日增，呼籲民眾趕快打疫苗，提升防護力。（編輯：唐聲揚）1110507

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