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宜蘭增884例確診 兒童疫苗5/9起施打

2022/5/8 16:17（5/8 18:25 更新）
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宜蘭縣8日新增884例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，縣長林姿妙（圖）下午在線上記者會表示，9日起為6歲至11歲國小學童施打莫德納疫苗，第一天會在頭城國小等校提供施打服務。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月8日
宜蘭縣8日新增884例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，縣長林姿妙（圖）下午在線上記者會表示，9日起為6歲至11歲國小學童施打莫德納疫苗，第一天會在頭城國小等校提供施打服務。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月8日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）宜蘭縣今天新增884例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，為保護學童健康，縣長林姿妙今天表示，明天起為6歲至11歲國小學童施打莫德納疫苗。

宜蘭縣政府下午發布新聞稿表示，全縣共有74所國小，截至昨天為止，已完成43所學校（含分校）的意願調查，有意願施打的學生比例平均為32.97%，衛生局及醫療團隊明天起將為學童施打莫德納疫苗，第一天會在頭城國小等校提供施打服務。

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此外，中央昨天公布調整密切接觸者匡列原則，有關開立居家隔離通知書方式，衛生局表示，考量部分民眾請假需檢附隔離通知書佐證，針對昨天以前被匡列為居家隔離的民眾，會依據是否有隔離事實開立「居家隔離通知書」至昨天為止，至於今天起被匡列為自主應變者（如同班同學、職場同事等），則依照中央規定，不再開立通知書。

針對校園疫情部分，衛生局表示，今天新增168名學生、16名教職員工確診，累計共1082名學生、78名教職員確診，新增5所學校全校停課，部分班級停課則有18所學校。（編輯：李錫璋）1110508

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