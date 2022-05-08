停課新規上路 北市教育局：原則配合、尊重各校

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）教育部今天起取消全校停課規定，台北市教育局表示，原則上配合中央新制，但因政策宣布適逢假日，若學校行政作業不及，或有個別考量而未在明天復課，也予以尊重。

教育部昨天宣布，今天起取消原「全校1/3或10班以上班級有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定，改以確診個案為核心，若國小、幼兒園出現確診者，全班停課3天；國中、高中出現確診者，座位九宮格同學實施3天防疫假。

台北市教育局今天表示，原則上配合中央新制，若學校因舊制全校停課，明天起適用新制提早復課，但考量政策公布適逢假日，可能有學校行政作業處理不及，或有個別考量，不打算明天提早復課，教育局予以尊重。

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對於新北市教育局今天宣布，若學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，台北市教育局表示，北市校園已適用此原則多時，由於確診是由醫療單位判定，因此為及早落實防疫，授權各校若有快篩陽性者，可直接啟動預防性停課，不須先通報教育局。

教育局指出，實體、線上直播彈性並行的混成教學模式將成為常態，為保障考量疫情選擇不到校、居家隔離或自主健康管理等無法到校學生的權益，已偕同各校規畫多元彈性教學模式，並發布「多元彈性教學指引」、「遠距線上課程教學工作手冊」，確保師生雙向互動不因疫情而間斷。（編輯：李錫璋）1110508