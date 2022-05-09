宜蘭兒童疫苗開打 縣府規劃36場2週內完成

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（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）宜蘭縣6至11歲學童接種莫德納疫苗今天在3所國小開打，共有137名學生完成接種，縣長林姿妙表示，縣府已規劃36場次校園接種疫苗服務，預計2週內完成。

宜蘭縣長林姿妙下午透過新聞稿表示，縣府邀請醫師公會協調縣內各醫療團隊共同合作，規劃校園接種服務，而縣內國小附幼滿6歲及小學六年級滿12歲的學生也將一併提供施打服務。

為提供家長更方便的選擇，學童也可至縣內61家合約醫療院所或快打站施打疫苗，由於目前有部分學校停課，之後縣府也將配合學校的上課狀態及需求，持續安排校園接種場次。

林姿妙呼籲家長，學童接種疫苗後要適度喝水，並觀察子女的健康狀況，出現不適症狀請立即通報並就醫。打完疫苗後也請學生充分休息，2個星期內避免劇烈運動，若有不適可請假在家休息，疫苗假最多可請3天不列入缺席紀錄。

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縣府今天安排頭城國小、頭城國小外澳分校及梗枋國小3所學校學生接種疫苗，林姿妙也到頭城國小關心學童施打情形，據縣府統計，已有137名學生完成接種，而縣內6歲至11歲的國小學生總計有2萬1699人，教育處先前已調查願意施打莫德納疫苗意願，同意在校接種者共2869人，也有許多家長選擇帶孩子到快打站或醫療院所接種疫苗，統計整體同意比率為32.97%。

至於校園疫情部分，縣府指出，宜蘭縣今天新增992名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中包含155名學生和29名教職員工，全校停課部分，新增蘇澳國小附設幼兒園，部分班級停課部分則新增9所學校，累計已有1237名學生、107名教職員確診。（編輯：李錫璋）1110509