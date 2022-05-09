苗栗縣新增340例確診 鼓勵學童打疫苗防重症

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣今天新增340例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中近16%為12歲以下，縣府鼓勵6至11歲學童接受疫苗施打，提升保護力防重症。

苗栗縣政府透過新聞稿表示，今天縣內新增本土確診個案340人，包含男性175人、女性165人，年齡分布在1歲至89歲。其中，12歲以下有54人，占15.88%，65歲以上有20人，占5.88%。

縣府表示，全縣6至11歲孩童共2萬5629人，同意於校園集中接種兒童疫苗者5647人，僅占全縣比例22%，若未在校施打，家長也可選擇帶孩子到各衛生所、10家醫院及37家診所接種疫苗。

縣府指出，施打疫苗可以保護自己及家人，也可以預防重症，除鼓勵學童接種疫苗外，5月31日以前，65歲以上尚未接種疫苗的長者若前往接種，可獲得500元超商禮券。

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縣府衛生局表示，縣內4處社區PCR常設篩檢站昨天共採檢546人，驗出138人陽性，陽性率高達25.3%，持續委請醫療團隊開設PCR採檢站，快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。

此外，衛生局長張蕊仙指出，住宿型長照機構因住民都屬於高風險族群，只要是住宿型長照機構確診者的密切接觸者，如照顧者、看護等，若快篩陽性就符合投藥資格，會由醫師診察開立處方就可使用口服抗病毒藥物，以降低中重症風險。（編輯：李錫璋）1110509