桃園5/11起 2採檢站設老幼PCR三合一綠色通道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市長鄭文燦9日在疫情說明記者會中表示，為了讓採檢站能發揮更大功能，市府將在中路運動公園及龍岡2處採檢站，規劃設置3歲以下幼兒、75歲以上長者綠色通道，提供PCR採檢、醫生看診及拿藥服務三合一，預計11日起實施。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年5月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市長鄭文燦今天表示，市府將在中路運動公園及龍岡2處採檢站，規劃設置3歲以下幼兒、75歲以上長者綠色通道，提供PCR採檢、醫生看診及拿藥服務三合一，預計11日開始實施。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天新增6358例本土確診案，較昨天略為增加，主要是有一家醫院PCR檢測設備故障，直到昨天才修復，導致部分個案較晚呈現，因此數字會比較多一點。

鄭文燦指出，觀察各年齡層分佈，65歲以上確診者有402人，佔確診總數的6.62%，趨勢略有增加，市府會關心長者的確診情況，目前居家隔離人數約1萬2000人左右。

鄭文燦說，晶碩光學公司的職場群聚感染案中，1700名員工從5月初至今共212人確診，市府已要求晶碩光學必須做好防疫應變，包括分艙分流、環境清消、分流辦公，移工必須分區就地居隔，確診與健康移工也須分開。

鄭文燦表示，桃園市共有7個社區採檢站，其中巨蛋採檢站是快篩陽性專用的綠色通道，其他6個為一般採檢使用，為了讓採檢站能發揮更大功能，市府規劃將桃園北區中路運動公園採檢站的早上，以及桃園南區龍岡採檢站的下午，設置為3歲以下幼兒、75歲以上長者綠色通道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦說，這2個採檢站規劃PCR採檢、醫生看診及拿藥服務三合一，除了老幼優先處理，特殊個案也可使用。至於掛號費及部分負擔，市府將與健保局協調，採檢民眾不需負擔掛號費，預計11日開始實施，讓使用民眾在採檢時就可一併拿完所需的藥物。

鄭文燦指出，市府衛生局、教育局、秘書處等單位在1月到4月都有採購快篩試劑，包括國產新台幣59元及國外進口95元的2種，1月到4月共花費新台幣3097萬6685元採購33萬5745劑，另有部分未到位，主要是中央徵用制度啟用後廠商無法供貨，須先服務中央供應部分才有可能再供應，而市府5月份也再採購45萬劑。（編輯：李錫璋）1110509