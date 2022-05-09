竹南鎮啟動路邊停車收費 導入智慧計費系統

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣竹南鎮公所為解決市區停車問題，今天啟動路邊停車收費並導入智慧收費系統，鎮長方進興表示，未來將逐步擴大收費路段，並整合充電樁設備，以迎接電動車的趨勢。

竹南鎮近年來因台積電等多家科技廠商陸續設廠，人口成長快速，已躍居苗栗縣第2大鄉鎮，鎮公所為改善市容與交通並解決市區停車空間不足，規畫多時的路邊智慧停車計費系統，今天由副縣長鄧桂菊與鎮長方進興等人剪綵啟用，成為6都以外第1個導入智慧繳費系統的城鎮。

方進興表示，110年7月起著手整頓鎮內公有停車場，將長期以來占用停車場之廢棄、無牌車輛予以告發拖除，並研擬配合收費機制，參考許多都會地區作法，以智能收費方式委外辦理，由宏碁智通公司取得經營權，初期在火車站周邊及市區有需求的地方，包含立達停車場在內，共設置362個智慧系統的停車格，方便鄉親使用。

方進興說，目前收費區域以市區內為主，未來將逐步擴大範圍，建立使用者付費的觀念，改善整頓長期占用停車位的亂象，系統啟用3個月後會滾動式檢討，讓服務品質更臻完善；此外，因應電動車未來趨勢，廠商未來也可能把停車柱整合增設充電樁設備，增加實用功能。

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宏碁智通總經理游明豐說明，智慧路邊停車計費系統採無紙化收費，本身具備辨識、計時及收費等功能，使用者取車時可直接以手機多元支付，節省開單人力且節能減碳，也可提升車位使用周轉率。

竹南鎮公所表示，智慧停車格收費時段為每天上午8時至下午8時收費，每半小時新台幣10元，全年僅農曆除夕至初五不收費。現場使用悠遊卡或一卡通感應繳費 ，可享前半小時免費；另使用「停車大聲公」APP綁定車牌和付款方式，可再省5元。（編輯：李錫璋）1110509