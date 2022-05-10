林為洲爭取國民黨竹北市長提名 盼打造新竹北

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

爭取國民黨竹北市長黨內提名的立委林為洲，10日在政見記者會中表示，竹北是他的故鄉，而他從政20年經驗，也希望讓自己為竹北付出，現在將透過網路等平台與竹北市民對話，了解市民對於市政的需求。中央社記者郭宣彣攝 111年5月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）爭取國民黨竹北市長黨內提名的立委林為洲，今天舉辦政見記者會表示，面對年底九合一選戰，盼能順利提名，為地方做出努力，打造友善樂活的新竹北。

林為洲今天舉辦「竹北市在幹嘛？用心聆聽年輕竹北的聲音」政見記者會，林為洲說，竹北是他的故鄉，而他從政20年經驗，也希望讓自己為竹北付出與貢獻，現在將透過網路等平台，與竹北市民對話，了解市民對於市政的需求。

林為洲說，竹北市發展速度急升，目前人口數激增，所需的公共設施爆量，需妥善治理，也期盼在這個關鍵時刻，他能為地方做出努力，讓竹北有更好的發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林為洲表示，現在全台雖然出生率低迷，但竹北不減反增，要如何減輕父母育兒負擔，更是竹北市公所的責任，未來，盼能打造更多寓教於樂的活動空間，同時，給予市民擁有舒適友善的生活環境，並和新竹縣政府合作，打造舒適友善樂活的新竹北。

國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟向中央社記者表示，竹北市長黨內初選民調將在5月18日至20日，採全民調方式辦理。至於，後續相關的公布民調結果與時程，尚未決議。（編輯：李錫璋）1110510