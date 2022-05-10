更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎
國際

烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
九宮格匡列爭議多 教育部：請學校從寬認定防疫假
首頁 / 地方

上午才進議會質詢 中市議員陳文政確診

2022/5/10 19:20（5/10 19:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨籍台中市議員陳文政10日透過臉書宣布自己確診COVID-19，成為台中市議會第4名確診議員。（陳文政服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月10日
國民黨籍台中市議員陳文政10日透過臉書宣布自己確診COVID-19，成為台中市議會第4名確診議員。（陳文政服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中10日電）繼台中市議員江肇國、王立任及李中之後，國民黨籍的陳文政今天在臉書宣告自己也確診COVID-19，而他上午還出席市議會業務質詢，成為中市議會第4名確診市議員。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，陳文政上午出席針對防疫醫療規劃提出質詢，下午就在自己的臉書貼文宣布「是我，我確診了」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市政府與市議會於4月下旬的2場府會餐敘才造成民進黨籍市議員江肇國、王立任及國民黨籍的李中等3人確診，而陳文政則成為中市議會第4名確診的市議員。

陳文政在臉書表示，「千小心、萬小心，還是確診了」，沒有發燒、沒有頭痛，過去幾次質詢前他都會快篩，上午辦公室剛好沒有快篩，所以他到議會質詢時，全程口罩戴緊，都沒有拿下，已搬進單獨的住處進行「7+7」的居家照護，而服務處也全面展開清消作業。（編輯：謝雅竹）1110510

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族