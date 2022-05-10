新埔鎮鄉道邊遭亂丟垃圾惹民怨 警追查涉案車輛

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新竹縣新埔鎮清水里竹71鄉道附近近日有民眾發現常被違法棄置廢棄物，新竹縣新埔警分局10日表示，目前已調閱監視器並發現涉案車輛，將待過濾監視器影像後鎖定犯嫌身分。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣新埔鎮清水里竹71鄉道附近，近日常被偷倒廢棄物，鎮長林保祿表示，目前警方追蹤涉嫌車輛，而業者為圖方便隨意棄置垃圾，實在沒公德心。

林姓民眾向中央社記者表示，他開車行經此路段發現，現場幾乎都是垃圾，最誇張的是，還有一些疑似事業廢棄物等垃圾，被棄置在此，擔心是否會污染環境，希望相關單位能正視此問題。

林保祿接受媒體聯訪表示，現場有疑似不少事業廢棄物垃圾，更批評，偷丟棄垃圾業者，相當狡猾，還為躲避追查，還把車子的車牌弄髒，難以透過監視器辨識。

新竹縣新埔警分局提供新聞資料指出，經環保局確認，偷倒垃圾者已違反廢棄物清理法，現場已拍照並蒐證相關不法證據資料，移請警方偵辦。

新竹縣新埔警分局也向中央社記者指出，事發在新埔鎮清水里竹71鄉道附近，經過勘查現場發現，主要為廢棄木板、塑膠類等廢棄物，不過，在現場並沒有發現嫌疑人證明文件資料。

警方表示，目前已調閱監視器，發現一輛35噸曳引車，涉嫌不法傾倒，這輛車行經楊梅交流道，已函請高公局協助提供監視器影像，待過濾監視器影像，以鎖定犯嫌身分。（編輯：李錫璋）1110510