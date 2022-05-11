投入桃園市長選舉 羅智強：民調上升有信心贏

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（中央社記者劉建邦台北11日電）投入桃園市長選舉的北市議員羅智強接受廣播專訪時說，今天是擔任議員最後一天，感謝當時投票給他的大安文山區選民；他近期做民調顯示數據上升，若獲提名有信心一定贏。

國民黨籍台北市議員羅智強上午接受「POP撞新聞」專訪說，決定參選桃園市長就思考請辭北市議員，考量服務要延續，辦公室主任楊植斗初選過關後，決定交棒議員工作，9日已提議員辭職書，今天正式辭職、12日生效。

他說，擔任市議員3年半會不捨，也感謝能在此位置服務市民並組織團隊，當初參選議員就是希望成為城市治理者，總要有個段落，盼之後能學習挑戰擔任桃園市長。

羅智強被問及投入參選桃園市長是否一時衝動表示，每個人能力有限，有北市議員職務很難投入桃園市長選舉，要先安頓北市議員工作，且擔任議員期間出席率至少前5名，質詢率為百分之百，選民服務都有進行。

他說，沒辦法完成最後一次北市議會會期，還是有遺憾，也感謝大安文山區選民肯定，且他選民服務不只當地，還包含其他地區。

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羅智強被問及過去與桃園地方淵源不深時指出，當時他需改善就是民調弱，正持續扭轉，透過拜訪當地加深桃園市民對他印象，也做過民調，3月間結果顯示還輸衛生福利部長陳時中25%，至今已拉近到5%。

他說，正籌備參選桃園市長糧草，並向國民黨中央喊話「提名我，一定贏」，最後感謝當時投給他大安文山選民，選民支持變成他之後政治養分，會帶著支持及感謝的心轉向下一個服務工作，並全力以赴。（編輯：方沛清）1110511