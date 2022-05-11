羅智強辭北市議員 參選桃園市長採地毯式拜訪

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（中央社記者劉建邦台北11日電）投入桃園市長選舉的北市議員羅智強今天出席由議會國民黨團召開歡送會，包含市黨部主委、國民黨、新黨等議員出席，場面熱烈。羅智強說，後續採地毯式拜訪桃園各區及族群等。

羅智強宣布投入桃園市長選舉，請辭台北市議員，9日遞出書面辭職書，今天辭職，12日生效。

台北市議會國民黨團今天下午召開歡送會，包含市黨部主委黃呂錦茹、新黨、國民黨等多名議員出席，場面熱烈，3名新黨籍議員送八駿圖壁畫當紀念品給羅智強。

黃呂錦茹致詞說，對羅智強離開北市議會感到不捨，羅智強是最強先驅者，當時以高票當選議員，黨內感受到魅力並覺得光榮，也帶來轉變，羅智強決定邁向新道路，祝福且認為「羅智強選擇都是對的」，並送上寫有「最強先驅」琉璃紀念品，盼下次以「羅市長」身分相見。

羅智強表示，在議會服務3年半是人生最精采篇章，經驗寶貴，「北市議會是永遠娘家」，現在要嫁到桃園，並開玩笑提到希望嫁得成功，會帶著祝福往前奮鬥。

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羅智強會後受訪指出，面對桃園市長選舉，空戰陸戰持續進行，有人建議他已填滿空戰技能，陸軍要多些，辭北市議員就是展現決心，後續採地毯式拜訪桃園各族群等，讓理念被聽見，「辭議員是選舉走陸戰開始」。

被問到與黨中央近期關係，羅智強說，跟黨中央共同目標是贏得桃園市長選舉，雖先前有摩擦，但有更重要的目標，就沒有放不下的紛擾，他有跟黨中央表達歉意，黨中央也修正原本的看法，若能成為民調最強且獲地方支持，還是會提名他，因有這樣空間，所以會全力以赴。（編輯：李亨山）1110511

投入桃園市長選舉的國民黨籍台北市議員羅智強（2排右2）11日出席由市議會國民黨團舉辦的歡送活動，眾人會中自拍合影，場面熱烈。中央社記者張新偉攝 111年5月11日