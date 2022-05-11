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曾文水庫蓄水率不到28% 因應梅雨整備防汛

2022/5/11 19:15（5/11 19:21 更新）
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台南部分地區11日出現間歇性雨勢，但曾文水庫集水區累積雨量並不多，蓄水率約27.9%，不到3成。南區水資源局指出，目前南部地區水情可正常穩定供應各標的用水至7月底，供水無虞。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月11日
台南部分地區11日出現間歇性雨勢，但曾文水庫集水區累積雨量並不多，蓄水率約27.9%，不到3成。南區水資源局指出，目前南部地區水情可正常穩定供應各標的用水至7月底，供水無虞。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月11日
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南部分地區今天出現間歇性降雨，但各主要水庫集水區累積雨量不多，曾文水庫蓄水率不到28%，南區水資源局指出，南部水情穩定且梅雨期將至，各水庫已展開各項防汛整備。

中央氣象局觀測資料指出，台南地區今天凌晨0時至下午6時累積雨量最多的是善化測站68.5毫米，官田、安定、西港、七股、麻豆等地也有超過50毫米雨量，降雨時段多集中在上午，平地雨勢比山區明顯。

經濟部水利署南區水資源局觀測資料指出，今天各主要水庫集水區累積雨量最多的是烏山頭水庫26毫米，曾文水庫及南化水庫都不到10毫米，降雨並不明顯。

今天下午台南3大主要水庫蓄水狀況分別為曾文水庫蓄水量1億4228萬立方公尺，蓄水率27.9%；烏山頭水庫蓄水量4719萬立方公尺，蓄水率59.6%；南化水庫蓄水量4792萬立方公尺，蓄水率53.6%。

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南區水資源局發布新聞稿指出，目前南部地區水情可正常穩定供應各標的用水至7月底，供水無虞，南水局每日監控轄區水情，並適時依照降雨及水情狀況機動調度水源供應各標的用水。

南水局副局長王瑋表示，中央氣象局預報今年首波梅雨鋒面將於13日接近台灣，影響至16日前後，加上西南風影響，屆時恐有短延時強降雨發生，南水局已要求所轄各水庫管理中心，以及施工廠商隨時注意梅雨鋒面動態，盤點整備各項防汛資材，確保汛期安全。（編輯：謝雅竹）1110511

南區水資源局11日指出，南部水情穩定且梅雨期將至，各水庫已展開各項防汛整備；首波梅雨鋒面接近，已要求所轄各水庫管理中心及施工廠商隨時注意鋒面動態，盤點整備各項防汛資材，確保汛期安全。圖為曾文水庫防汛整備作業情形。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月11日
南區水資源局11日指出，南部水情穩定且梅雨期將至，各水庫已展開各項防汛整備；首波梅雨鋒面接近，已要求所轄各水庫管理中心及施工廠商隨時注意鋒面動態，盤點整備各項防汛資材，確保汛期安全。圖為曾文水庫防汛整備作業情形。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月11日
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