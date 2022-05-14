台8線台中路段土石崩塌 經搶修可單線通行
2022/5/14 10:57（5/14 11:21 更新）
台8線中橫公路台中市和平區路段14日上午發生山坡土石崩塌，造成道路雙向受阻，警方獲報後到場實施交通管制，並通知公路總局第二區養護工程處谷關工務段調派機具清除落石，經初步排除已可單線通行。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月14日
（中央社記者蘇木春台中14日電）連日降雨，台8線中橫公路台中市和平區路段，今天上午發生山坡土石崩塌，警獲報後交通管制，經公路總局調派機具初步排除後，已可單線同行，警方呼籲注意路況、小心慢行。
台中市警察局和平分局今天告訴中央社記者，台8線中橫公路33公里處台中市和平區路段，今天上午8時36分發生山坡土石崩塌，造成道路雙向受阻，幸無人車經過未造成意外事故。
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谷關派出所獲報後，警方立即前往擺放交通錐，並拉起封鎖線實施交通管制，並通知公路總局第二區養護工程處谷關工務段調派機具清除，經初步排除已可單線通行。
警方提醒，近日山區可能持續降雨，行駛山區道路小心慢行，隨時注意車前及路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，立即通知主管機關或打110通知警方前往協助處理。（編輯：郭諭儒）1110514
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