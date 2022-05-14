議員稱清疏公共汙水管成效差 北市指已專案改善

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市議員潘懷宗指出，北市公共汙水管堵塞原因以油脂最多，北市府花大筆經費清疏，成效卻不佳。台北市衛工處今天表示，已辦理改善專案，且公共汙水管堵塞件數逐年下降。

新黨籍台北市議員潘懷宗發布新聞資料指出，台北市汙水下水道接管比例已達8成多，市民發現汙水管堵塞會通知台北市衛生下水道工程處尋求協助。經調閱資料發現，通報堵塞件數以公共汙水管占多數。

他說，北市公共汙水管堵塞原因，包含內有水泥漿、土石塊、油脂等，數據顯示以油脂占最多；衛工處編列經費清疏，例如去年花費上千萬元清疏費，卻未思考從源頭管理。

他表示，衛工處雖有統計掌握公共汙水管堵塞熱區，並向業者宣導裝設油脂截留器及稽查水質，但成效仍不佳應檢討。

對此，台北市衛工處指出，去年動用新台幣4150萬元經費，除清疏公共汙水管油脂外，還包含管線損壞修繕、人孔框蓋更新等項目，並未大幅增加清疏費狀況。

衛工處指出，針對公共汙水管堵塞熱區，每季都會辦理聯合稽查，結合衛生局、環保局、建管處，針對油脂截留器維護清潔、業者是否把汙水或廚餘排放至水溝等查察，嚴格要求業者禁止排放超量油脂至下水道。

衛工處表示，針對排放水質不合格遭罰業者，複檢後已符合汙水下水道納管標準，並持續列管不合格業者至改善完畢為止。

衛工處指出，從民國109年起辦理堵塞熱區改善專案，經統計，公共汙水管堵塞件數已逐年下降，會持續與市府其他局處合作，持續查察公共汙水管堵塞狀況，避免影響環境衛生。（編輯：戴光育）1110514