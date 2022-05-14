首波梅雨高雄下驟雨 校園榕樹倒波及校外3車

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高雄地區14日中午左右降下驟雨，前鎮區一所國中校內的榕樹疑因雨根部鬆動，往校外方向倒塌，先壓到校園圍牆後再殃及路邊車輛，所幸無人傷亡。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）首波梅雨來襲，高雄今天中午左右降下驟雨，前鎮一所國中校內榕樹根部鬆動，往校外方向倒塌，壓到校園圍牆再波及路邊3輛停靠車輛，所幸無人傷亡。

首波梅雨來襲，高雄今天上午開始烏雲密布，不時還有雷響，中午前後降下短暫驟雨。

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高雄市政府警察局前鎮分局新聞稿指出，瑞隆派出所下午1時多接獲報案，瑞興街附近一所國中校園內榕樹，疑因近日降雨根部鬆動，往校外方向倒塌、壓到校園圍牆，波及路邊停靠的2輛自小客車、1輛小貨車，所幸無人受傷。

警方通報市府工務局、校方人員到場一同協助清除倒樹，於1時50分排除完畢，交通恢復正常。警方呼籲，天候不佳風強雨大時，用路人應小心行駛，以免發生交通事故，造成生命財產的損失。（編輯：吳協昌）1110504