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居隔3+4可能鬆綁 林姿妙籲中央撥給足夠快篩試劑

2022/5/15 16:08
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（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）宜蘭縣長林姿妙今天表示，如果放寬3+4隔離政策，民眾快篩試劑需求勢必會增加，請中央除要撥給地方政府足夠的試劑，也要透過各種通路，讓民眾方便購買。

中央今天與縣市討論防疫政策調整，地方呼籲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案的密切接觸者居家隔離「3+4」應鬆綁，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，研擬完整接種3劑疫苗者改採「類0+7」，明天公布相關配套。

宜蘭縣政府下午發布新聞稿表示，林姿妙透過視訊參與中央防疫會議時表達，不論政策如何調整，請中央務必要有完整配套措施，並指出，如果放寬3+4隔離政策，民眾快篩試劑需求勢必會增加，請中央除了要撥給地方政府足夠的試劑，也要透過各種通路讓民眾方便購買。

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林姿妙說，為了因應快篩試劑不足，宜蘭縣已增設6個社區篩檢站及機動性篩檢站為民眾服務，同時也增設「防疫診」提供全面性服務，但總體量能已經緊繃，請中央撥更多快篩試劑給宜蘭，補足現在面臨的狀況。

此外，林姿妙指出，有關確診者自主回報系統，建議中央增加填報後可預覽填報結果及編輯填報資料功能，若能及早改善，將可縮短行政流程，減輕公衛人力的大量耗損。（編輯：李錫璋）1110515

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