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國中會考後是否改遠距教學 鄭文燦：教育局評估

2022/5/15 18:10
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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）因應疫情狀況，桃園市長鄭文燦今天表示，在22日國中教育會考結束後，是否改成遠距教學，將請教育局評估，部分市府局處的大型活動將延期到8月後舉行，以度過疫情高峰期。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天新增9675人確診，65歲以上長者650人，佔確診比例6.72%，目前居家隔離人數已下降到2918人。希望輕症在家能得到妥善的照顧，將由區公所系統負責生活方面協助。

鄭文燦指出，11家急救責任醫院一樣有防疫門診，可以跟急診做分流，也可看診跟領藥。另外，包括林口長庚紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、台北榮民總醫院桃園分院以及國軍桃園總醫院，這5家設有6歲以下學齡前兒童的綠色通道。

鄭文燦表示，在醫療能量部分，市府希望保留重症醫療有足夠的專責病房跟病床，桃園11家急救責任醫院共開設1281床專責病床，其中林口長庚醫院開設760床為最多，目前總收治比率為31.4%，感謝所有急救責任醫院全力協助確診者的照顧。

鄭文燦說，市府在疫情之初就與11家責任醫院召開聯防會議，就防疫物資、人力、專責病床運用等建立良好互動，後續隨著疫情變化，也請各醫院支援社區採檢站，現在9個社區採檢站需有醫療站功能也由醫院負責，包括採檢、看診，領藥三合一，制度受到民眾肯定，相信可降低醫院負擔。

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鄭文燦指出，每個制度的形成，都是市府跟相關醫師團體有很多溝通互動形成方案，雖然疫情來得急，但市府必須不慌亂、有計畫的一件件把防線建立起來，市政府團隊跟醫院及醫師團體溝通沒有障礙，也會繼續努力。

鄭文燦說，以12日為例，桃園各醫院包括社區採檢站共採檢1萬7164人，桃園市確診數約9000多人，所以約有兩倍採檢量，目前9個社區採檢站從17日起會有醫療站功能，並設立「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」，供6歲以下幼童及65歲以上長者使用，市府還要加開3個小型採檢站，共12個採檢站方便民眾就近採檢。（編輯：李錫璋）1110515

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