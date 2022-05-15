路樹倒塌波及電線桿 台電搶修梨山恢復供電

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）連日下雨致台8線中橫公路96.5K處今天發生路樹倒塌波及附近電線桿，導致梨山部分地區停電，在道路清理後，台電梨山服務所隨即進行搶修，下午恢復全線供電。

鋒面來襲，中部山區連日下雨，台電台中區處接受記者採訪時表示，位於南投縣仁愛鄉的台8線中橫公路96.5K處，今天近中午時分發生路樹倒塌，阻斷雙向交通，倒塌的路樹並波及附近電線桿，導致仁愛鄉榮興村及台中梨山部分地區停電。

台電梨山服務所於上午11時35分許接獲公路局梨山工作站通知，隨即派員前往事故現場，中午12時到達現場後，發現高壓線及電桿斷落，隨即將事故區隔離停電。

台電台中區處指出，因現場大樹傾倒，且落石坍方阻隔道路，待公路局梨山工作站人員將道路清理後，約下午1時45分許進行後端線路巡視，隨即將事故區間前後端再隔離，以縮小停電範圍。

台中區處表示，下午2時11分以線路轉接方式恢復全線供電，但由於仍持續下雨中，現場不時有落石，為確保人員工作安全，將等待雨勢較歇後，再派員進場修復。（編輯：黃世雅）1110515