贊成鬆綁居隔加上2次快篩 陳其邁：持續採購試劑

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）國內COVID-19本土疫情帶來居家隔離壓力，政府擬以類0+7取代3+4居隔，高雄市長陳其邁說，居隔期間陰轉陽比例不低，希望未來鬆綁時，可再加上2次快篩，控制風險。

行政院長蘇貞昌近日同意鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3+4居家隔離條件，若打滿3劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離。中央昨天與縣市討論防疫政策調整，指揮中心指揮官陳時中表示，研擬完整接種3劑疫苗者改採「類0+7」，最快今天公布相關配套。

對此，陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，未來居家隔離的管理強度，可以做一些彈性調整，但也有觀察到，隔離期間陰轉陽比例並不低，所以未來鬆綁時，希望能再搭配2次快篩，加強病情監測，控制風險。

陳其邁說，主要是希望民眾能夠承擔更多防疫責任，但不表示自主健康管理期間，可以不遵守防疫規範。

陳其邁表示，簡單說就是以篩代隔，而目前中央跟高雄市的快篩量能絕對足夠，高雄市也持續加緊採購。陳其邁上午在議會答詢時並指，目前高雄預計再購買200萬支快篩試劑。

對有媒體報導鬆綁居隔措施有縣市反對，陳其邁說：「沒有人這樣講，不知道消息來源哪裡來，錯誤的訊息不要再傳遞了。」（編輯：郭諭儒）1110516