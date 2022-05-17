太魯閣3步道分階段封閉施工 入園需提前規劃
2022/5/17 12:23（5/17 12:41 更新）
太魯閣國家公園得卡倫步道進行步道改善工程，即日起封閉至9月8日，若遊客要前往大同大禮部落，可改由太警隊旁台地步道南段及水管路步道通往。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 111年5月17日
（中央社記者張祈花蓮縣17日電）太魯閣國家公園管理處今天指出，園區內得卡倫步道、砂卡礑步道及小錐麓步道近日陸續進行步道設施改善工程，將分階段封閉步道，提醒遊客務必提前規劃行程。
太管處今天發布新聞資料指出，砂卡噹步道進行步道護欄及鋪面改善，即日起至5月23日施作步道1K+600處（五間屋後柵門起）至3K+800處，施工路段封閉，民眾仍可走到五間屋後折返；5月23日起至7月7日止，步道改採全線封閉管制。
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太管處指出，得卡倫步道則於即日起封閉至9月8日，若遊客要前往大同大禮部落，可改由太警隊旁台地步道南段及水管路步道通往；小錐麓步道則於今天至5月20日全線封閉，進行油漆粉刷工程。
太管處提醒遊客，若有計畫前往園區旅遊，可事先至太管處官網事先查詢步道封閉管制狀況後再規劃行程，避免撲空；工程若受天候影響而延長或改變施工期間，太管處將另行公布。（編輯：郭諭儒）1110517
太魯閣國家公園砂卡噹步道進行步道護欄及鋪面改善，即日起至23日施作步道1K+600處（五間屋後柵門起）至3K+800處，民眾仍可走到五間屋後折返；23日起至7月7日止，步道改採全線封閉管制。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 111年5月17日
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