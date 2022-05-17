虎尾16日晚停電傳爆炸聲冒火光 1976戶受影響

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）虎尾鎮興中里一帶昨晚7時許突然停電，有1976戶受影響，台電公司今天說明，青雲24號電線桿上連接變壓器與高壓電纜的終端接頭劣化和連日降雨，絕緣不良情況下爆炸、停電。

雲林縣虎尾鎮興中、安溪里一帶昨晚7時53分突然跳電，有住戶在臉書（Facebook）上反映聽到爆炸聲、電筒冒火光，有人猜測又是松鼠釀禍。

台電雲林區處維護組經理張楙鍬接受中央社記者電訪時說，初步研判停電原因為，青雲24號電線桿發生故障，電線桿上連接變壓器與高壓電纜的終端接頭劣化，再加上下雨，在絕緣不良的情況爆炸導致停電。

張楙鍬指出，台電檢修人員在昨晚8時48分到達現場，先行恢復1868戶電力，並在10時10分全部復電，最長停電2小時17分鐘。

張楙鍬提到，此波梅雨鋒面除了降雨外，沿海出現強風，進而導致麥寮鄉後安村和海豐村一帶昨天下午5時37分也有跳電，有900戶受影響，台電人員緊急搶修，不到1小時內即恢復供電，研判是強風拉扯電線所導致。（編輯：陳仁華）1110517