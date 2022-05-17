輝瑞兒童疫苗將開打 花蓮依年齡層安排不同接種處

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）首批輝瑞兒童疫苗抵台，為針對5歲至18歲兒童及青少年的疫苗，花蓮縣政府指出，因年齡層施打劑量不同，將安排不同接種處所，24日回收意願書後，5月26日至6月2日施打。

花蓮縣長徐榛蔚今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會中表示，自5月26日至6月2日開放施打輝瑞兒童疫苗，因年齡層施打劑量不同，5至11歲孩童可到縣內13鄉鎮市衛生所預約，12至18歲學童到縣內合約醫療院所預約接種；近期將由各校發放疫苗接種意願書，請家長審慎評估後並回填繳交。

針對「0+7」自主防疫者、「3+4」居家隔離及自主防疫者，花蓮縣政府分別提供每人2劑、3劑快篩試劑，民眾領取時須出示確診者的健保快易通檢測結果畫面、確診簡訊通知的確診證明資料。若需幫同住確診家人領取，須攜帶家人身分證件，至鄰近鄉鎮公所領取試劑。

至於中央疫情指揮中心今天公告，花蓮累積死亡案例9例，較昨天多出4例，衛生局長朱家祥說明，此4例死亡個案是5月4日至10日發生的，因為通報中央後須經分析、判別才公告。

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4例死亡案為3女1男，年齡介於53歲至86歲，都是原本有其他疾病，其中53歲男子罹患口咽癌，淋巴轉移，做化療，打過1劑莫德納疫苗，感染COVID-19呼吸不穩定，經急救無效。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增1200例，自3月底爆發至今累計確診人數1萬5619人，目前住院150人，居家照護新增678人、累積9331人，居隔人數2萬3072人。（編輯：郭諭儒）1110517