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嘉縣百歲人瑞染疫 症狀輕微未送醫

2022/5/18 16:46
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉縣101歲女性人瑞今天確診COVID-19，症狀輕微並未送醫，由養護機構照護。衛生局說，已規劃174家視訊診療院所、22處抗病毒要劑配置點，輕症居家照護者就醫用藥不用擔憂。

嘉義縣政府公布今天新增657人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），年齡介於2個月至101歲，101歲人瑞住在山區一間養護機構。

嘉義縣衛生局長趙紋華接受中央社記者訪問表示，101歲阿嬤是被照顧她的外傭感染，阿嬤雖未接種疫苗，但症狀輕微，只出現咳嗽現象，目前未送醫院，留在機構照護。

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趙紋華說，衛生局規劃完善醫療照護系統，包括174家視訊診療院所、22處抗病毒要劑配置點，輕症居家照護者就醫用藥無須擔憂。趙紋華提醒，慢性病患服用抗病毒藥物，可能會與原有使用藥物產生交互作用，應與醫師詳加討論評估後開立。

趙紋華表示，社區疫情持續擴大，為保全醫療量能，依循中央政策規劃輕重症分流收治原則，收治醫院對象為中重症、出生未滿3個月且有發燒及因其他疾病，經醫師評估有住院治療必要的確診者。（編輯：郭諭儒）1110518

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